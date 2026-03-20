El petróleo de Texas baja a los 95 dólares tras medidas para contener escalada de precios

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Nueva York, 20 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este viernes a los 95,47 dólares el barril después de la serie de medidas anunciadas por la Administración de Donald Trump para intentar contener la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra en Oriente Medio.

Sobre las 09.00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de abril restaban un 0,70 % (0,67 dólares) al cierre anterior, cuando ya bajó ligeramente hasta los 96 dólares el barril tras haber superado durante el día la barrera de los 100.

El mercado del crudo parece estar reaccionando, aunque aún con cautela, a algunas de las medidas de emergencia planteadas por el Gobierno de Estados Unidos para reducir el precio del crudo, que ya notan los consumidores en el diésel y la gasolina, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

La última de las medidas de emergencia que estudia la Casa Blanca es «retirar» las sanciones al petróleo iraní que ya se encuentra en tránsito marítimo.

Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hay más de 140 millones de barriles que están en ruta y que se van a inyectar en el mercado, lo que, esperan, aliviaría el precio.

En este sentido, el secretario de Energía, Chris Wright, avanzó que calculan que el mercado los absorba en un plazo de 30 a 45 días.

Hace unos días, Trump suspendió temporalmente la ley de transporte marítimo, que exige que el transporte marítimo entre puertos estadounidenses se realice en barcos construidos, propiedad y tripulados por estadounidenses

Además, Estados Unidos anunció que liberará 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo, sumándose así a la decisión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que acordó sacar al mercado 400 millones de barriles adicionales.

Pese a que el mercado muestra signos de preocupación, Wright declaró confiado que «el mundo tiene mucho petróleo a día de hoy» más allá de las interrupciones en los flujos que atraviesan el estrecho de Ormuz. EFE

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