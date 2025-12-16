El petróleo de Texas baja hasta 54,98 dólares el barril, el nivel más bajo desde 2021

Nueva York, 16 dic (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajaba este martes hasta 54,98 dólares el barril, el nivel más bajo desde febrero de 2021.

El mercado petrolero se encuentra bajo presión este año, ya que los miembros de la alianza OPEP+ han aumentado rápidamente la producción tras años de recortes.

Los inversores también están alerta ante la posibilidad de que se alcance un acuerdo de paz en Ucrania después de que representantes estadounidenses se reunieran en Berlín el fin de semana con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y autoridades europeas para revisar el plan propuesto por Washington para poner fin al conflicto. EFE

