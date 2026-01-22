El petróleo de Texas baja más de un 2 %, hasta 59,36 dólares el barril

1 minuto

Nueva York, 22 ene (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este jueves un 2,08 %, hasta los 59,36 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suavizara las tensiones internacionales.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo restaron 1,26 dólares respecto al día anterior.

En su segundo día en el Foro de Davos (Suiza), Trump presentó su Junta de Paz, y aprovechó para avanzar en las negociaciones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y para mostrar los planes de su Administración para lo que denomina como «la nueva Gaza».

Al término del encuentro, que duró algo menos de una hora, Zelenski anunció que su equipo negociador había finalizado con Washington un acuerdo por el que EE.UU. ofrece a Ucrania garantías de seguridad una vez termine la guerra. El documento debe ser firmado por los presidentes y después irá a los Parlamentos de los dos países.

Estos avances podrían ejercer una presión bajista moderada sobre el precio del petróleo, al reducir la prima de riesgo geopolítico asociada a la guerra y alimentar expectativas de una desescalada del conflicto.

No obstante, el impacto sería limitado mientras no haya cambios concretos en las sanciones a Rusia ni un retorno significativo de su crudo a los mercados occidentales, según los analistas. EFE

syr/jco/rcf