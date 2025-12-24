El petróleo de Texas baja un 0,05 %, hasta 58,35 dólares el barril

Nueva York, 24 dic (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este miércoles un 0,05 %, hasta 58,35 dólares el barril, mientras los operadores tienen el foco puesto en EE.UU. y Venezuela.

Los contratos de futuros del WTI para entrega en febrero restaron 0,3 dólares con respecto a la jornada anterior.

Esta semana el foco del mercado está puesto en EE.UU. y Venezuela, después de que el primero interceptara otro petrolero frente a las costas venezolanas este fin de semana.

La interceptación de este tanquero tiene lugar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.

La creciente tensión entre ambos países, siendo Venezuela país miembro de la alianza petrolera OPEP, ha sembrado la preocupación entre los operadores a una posible interrupción del suministro.

En el plano geopolítico, los operadores también están pendientes de Ucrania y Rusia y las conversaciones que han tenido lugar recientemente en EE.UU. para lograr un acuerdo de paz entre ambos países.

Por otro lado, ayer se dio a conocer que la economía de EE.UU. creció en el tercer trimestre un 1,1 % con respecto al segundo, según datos de la Oficina de Análisis Económico (BEA).

El mercado del Texas terminó la jornada de hoy antes de lo habitual por la víspera de Navidad y permanecerá cerrado mañana.

Debido a los festivos, la Administración de Información Energética de EE.UU. publicará sus datos semanales de inventarios el próximo lunes en lugar de hacerlo hoy. EFE

