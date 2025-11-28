El petróleo de Texas baja un 0,17 %, hasta 58,55 dólares el barril

2 minutos

Nueva York, 28 nov (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este viernes un 0,17 %, hasta 58,55 dólares el barril, con el foco puesto en la guerra en Ucrania y la próxima reunión de la OPEP+.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en enero restaron 0,1 dólares con respecto al cierre del miércoles, ya que ayer el mercado estuvo cerrado por el festivo de Acción de Gracias.

En el cómputo mensual, el precio del crudo ha perdido alrededor de un 3,9 %, lastrado sobre todo por el temor de los operadores a un exceso en la oferta.

Esta preocupación se reavivó en las últimas sesiones tras el aumento en 2,8 millones de barriles de las reservas comerciales de petróleo estadounidense la semana pasada, según datos de la Administración de Información Energética (EIA, en inglés).

La guerra en Ucrania también ha estado este mes en el punto de mira del mercado ante la presión de Estados Unidos para que Ucrania acordase un plan de paz con Rusia.

Este pacto podría suponer el levantamiento de las sanciones estadounidenses al crudo de Moscú, según los expertos.

El analista Tom Essaye apunta hoy en su informe diario Sevens Report que, a largo plazo, la tendencia del crudo es bajista, y prevé una caída de los precios a 50 dólares el barril antes de fin de año.

Por otra parte, los operadores estarán atentos a la reunión de este sábado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) para conocer la posición de la alianza con respecto a su política de producción. EFE

asg-int/av