El petróleo de Texas baja un 0,2 % hasta 57,32 dólares el barril

Nueva York, 2 ene (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este viernes un 0,2 %, hasta 57,32 dólares el barril, en el primer día de operaciones del año, que arranca marcado por un exceso de oferta global que contrarresta las tensiones geopolíticas de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, con Venezuela y ahora con Irán.

Los contratos de futuros del WTI para entrega en febrero restaron 0,13 dólares con respecto al dato anterior.

La caída de valor del crudo coincide con la amenaza de Trump de intervenir en Irán si su Gobierno «mata violentamente manifestantes pacíficos» en el marco de las protestas desatadas en el país por la crisis económica, que ya suman varios muertos y más de un centenar de heridos a causa de la represión.

Además, sigue aumentando la campaña de presión de Washington contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, más centrada en el bloqueo de las exportaciones de petróleo mediante un cerco marítimo.

Tanto Venezuela como Irán forman parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que se reunirá este domingo para decidir sobre la producción de este primer trimestre.

Pese a los esfuerzos de paz de Europa y EE.UU., la guerra de Ucrania continúa. Durante el fin de año, ambos países se bombardearon en puntos del mar Negro, llegando a dañar infraestructuras petroleras.

Sin embargo, estas amenazas aún no han impactado en el sector.

«A pesar de todas estas preocupaciones geopolíticas, el mercado del petróleo parece imperturbable», afirmó el analista Phil Flynn, de Price Futures Group, según The Wall Street Journal. EFE

