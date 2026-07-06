El petróleo de Texas baja un 0,2 % tras el aumento de producción de la OPEP+

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Nueva York, 6 jul (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este lunes un 0,2 % al cierre, hasta 68,55 dólares el barril, después de que la alianza petrolera OPEP+ decidiera aumentar su producción en agosto.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, restaban 0,14 dólares respecto al cierre anterior.

La OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordó el domingo elevar su producción petrolera en agosto por quinto mes consecutivo, añadiendo 188.000 barriles diarios a partir del primer día del próximo mes.

Esta decisión fue adoptada en una teleconferencia en la que participaron los ministros del sector de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según informó en un comunicado la secretaría de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena.

Tras una pausa entre enero y marzo, los aumentos mensuales del grupo se reanudaron en abril a pesar de las fuertes perturbaciones causadas por la guerra en Irán, que comenzó el 28 de febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

El conflicto derivó en el bloqueo del estrecho de Ormuz, por el que han comenzado a transitar de nuevo los buques tras la firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán por el que se prolonga el alto el fuego vigente mientras continúan las negociaciones para lograr una paz duradera.

El crudo terminó la semana pasada con una caída del 4 % y cerró el jueves en los 68,69 dólares el barril, presionado por «el avance hacia la normalización de los flujos físicos de crudo procedentes del Golfo», según el analista Tom Essaye.

No obstante, Essaye apunta en su informe diario Sevens Report que «hay indicios de que el impulso bajista (de los precios) está comenzando a desvanecerse», puesto que los operadores contraponen los riesgos de un exceso de oferta a corto plazo con la posibilidad de que la demanda a largo plazo repunte mientras los mercados reponen sus reservas.

«La tendencia es a la baja, pero los riesgos alcistas están aumentando», anota. EFE

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