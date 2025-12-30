El petróleo de Texas baja un 0,22 %, hasta 57,95 dólares el barril

Nueva York, 30 dic (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este martes un leve 0,22 %, hasta 57,95 dólares el barril en un momento en que los inversores evalúan las «menguantes esperanzas» de un acuerdo entre Rusia y Ucrania y el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

Los contratos de futuros del WTI para entrega en febrero, nuevo mes de referencia, restaron 0,13 dólares con respecto a la jornada anterior.

Según los analistas, el precio se mantuvo prácticamente sin cambios después de que Rusia afirmara que endurecerá su postura en las conversaciones de paz tras acusar a Ucrania de atacar una residencia presidencial rusa, acusación que Kiev desestimó como infundada y «diseñada para socavar las negociaciones de paz».

Los inversores siguen atentos al bloqueo estadounidense al petróleo venezolano y a los ataques de una coalición liderada por Arabia Saudó contra el apoyo militar extranjero a los separatistas del sur de Yemen, respaldados por los Emiratos Árabes Unidos.

Asimismo, los operadores también siguen de cerca otros acontecimientos en Oriente Medio después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que Estados Unidos podría apoyar otro ataque importante contra Irán si Teherán reanuda sus programas de misiles balísticos o de armas nucleares. EFE

