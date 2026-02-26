El petróleo de Texas baja un 0,3% tras «buenos avances» en negociaciones entre EEUU e Irán

2 minutos

Nueva York, 26 feb (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este jueves un 0,3 %, hasta los 65,21 dólares el barril, después de una nueva ronda de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en la que se lograron «buenos avances».

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril restaron 21 centavos con respecto al cierre de la jornada anterior.

El crudo osciló a lo largo de la jornada entre el entre 63,60 y 66,71 dólares, algo que los analistas achacaron a las negociaciones entre Washington y Teherán, que han estado detrás de las principales subidas y bajadas de las últimas semanas en medio de la escalada de las tensiones.

«Los precios del petróleo dependen en gran medida de lo que ocurra con la situación entre Estados Unidos e Irán», afirmó Ajay Parmar, de la empresa de inteligencia energética ICIS a The Wall Street Journal.

Parmar apuntó que un acuerdo o un avance entre ambos podría provocar una caída considerable del precio del crudo de Texas.

Tras la nueva ronda de contactos en Ginebra, Irán afirmó que las negociaciones fueron más serias y más largas que en el pasado, y que se lograron buenos avances.

“En estas largas horas hemos logrado buenos avances y hemos entrado seriamente en los elementos de un acuerdo”, sostuvo en declaraciones a medios iraníes el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, poco después de terminado el encuentro.

EE. UU. ha realizado el mayor despliegue militar desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y docenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica. EFE

