El petróleo de Texas baja un 0,3 %, hasta 59,91 dólares el barril

Nueva York, 17 nov (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este lunes un 0,3 % hasta 59,91 dólares el barril, a la vez que los operadores tienen el foco puesto en los recientes ataques de Ucrania a petroleras rusas.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre restaron 0,18 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

Ucrania atacó la semana pasada con drones y misiles el puerto de Novorosíisk y la refinería de la región de Sarátov, situados en territorio ruso, lo que ha afectado sus exportaciones de petróleo e influido en la oferta global.

El mercado de crudo también analiza los efectos de las sanciones impuestas el mes pasado por Estados Unidos a las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil.

Ayer, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió de que habrá «sanciones severas» para «cualquier país» que haga negocios con Rusia, y tal vez con Irán, al respaldar una iniciativa en el Congreso estadounidense para presionar al mandatario ruso, Vladímir Putin.

El crudo viene de cerrar una semana de ganancias moderadas, impulsadas por un incremento de las tensiones geopolíticas y la noticia de que las exportaciones de petróleo ruso cayeron a mínimos de varios meses, subraya hoy el analista Tom Essaye en su informe diario Sevens Report.

Esa semana, la OPEP dijo prever que la demanda se mantenga estable en 2025 y 2026, pero revisó la oferta al alza en más de un 10 % para este año, «lo que indica que ya existe un exceso material en el mercado físico», según Essaye. EFE

