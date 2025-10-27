El petróleo de Texas baja un 0,31 %, con el mercado atento a China y EE.UU.

Nueva York, 27 oct (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este lunes un 0,31 %, hasta 61,31 dólares el barril, con la vista puesta en EE.UU. y China tras el «acuerdo preliminar» alcanzado entre ambos países.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre restaban 19 centavos con respecto al cierre de la jornada anterior.

Las delegaciones de EE. UU. y China llegaron este domingo a un «acuerdo preliminar» tras dos días de negociaciones comerciales en Kuala Lumpur, lo que allana el camino para el encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, después de una escalada de las tensiones bilaterales.

El representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, apuntó que el diálogo con EE.UU. trató, entre otros temas, los controles a las exportaciones, la posible prórroga de la suspensión recíproca de aranceles y los gravámenes relacionados con el fentanilo, así como la cooperación antidrogas en torno a ese compuesto.

Por su parte, Trump aseguró hoy que espera «obtener un buen acuerdo» durante su reunión con Xi y avanzó la posibilidad de sellar definitivamente el pacto en torno a la aplicación de origen chino TikTok y sus operaciones en el país norteamericano.

Los precios del Texas se dispararon la semana pasada tras la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos a las dos mayores petroleras rusas

En concreto, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció sanciones contra Rosneft y Lukoil como respuesta a la «falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania». EFE

