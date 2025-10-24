El petróleo de Texas baja un 0,47 %, hasta 61,50 dólares el barril

1 minuto

Nueva York, 24 oct (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este viernes un leve 0,47 %, hasta 61,50 dólares el barril, rompiendo así con las subidas de más de un 5 % conseguidas ayer tras las nuevas sanciones de Estados Unidos a las dos mayores petroleras rusas.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre restaban 28 centavos con respecto al cierre de la jornada anterior.

El precio del oro negro se disparó esta semana después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara el miércoles sanciones contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, como respuesta a la «falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania».

El Buró de Estadísticas Laborales (BLS) dio a conocer hoy que el Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE. UU. subió un 3 % interanual en septiembre, un incremento de una décima con respecto a agosto.

El BLS divulgó estas cifras de manera extraordinaria, pues aún persiste el cierre del Gobierno federal en el país norteamericano.

Las cifras de inflación eclipsaron la noticia de que Trump ha suspendido las negociaciones comerciales que su país mantenía con Canadá. EFE

