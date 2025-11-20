El petróleo de Texas baja un 0,5 %, hasta 59,14 dólares el barril

Nueva York, 20 nov (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este jueves un 0,5 % hasta 59,14 dólares el barril, mientras los operadores tienen el foco puesto en la guerra entre Rusia y Ucrania y en un posible acuerdo de paz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre recortaron 0,3 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

El mercado de crudo está atento a los avances en la guerra en Ucrania y la presión de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para alcanzar un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú.

En este sentido, Axios reveló ayer que Trump planea conceder a Rusia territorios del este de Ucrania a cambio de una garantía de seguridad de Washington para Kiev y el resto de Europa frente a una posible nueva agresión rusa.

No obstante, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró hoy que la Administración del republicano está negociando el plan de paz entre ambos países «por igual».

A partir de mañana, EE.UU. impondrá sanciones a los gigantes rusos Lukoil y Rosneft para presionar a Rusia a negociar la paz con Ucrania, lo que ha generado temor a una interrupción del suministro global.

En el plano doméstico, la Administración de Información de Energía de EE.UU. divulgó ayer una caída semanal de 3,4 millones de barriles en las reservas comerciales de crudo, aunque el dato no pareció tener efecto frente a los factores geopolíticos.

Más allá de esto, los operadores tienen el foco puesto en el informe de trabajo que se publicará este jueves y que arrojará pistas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed) en cuanto a tipos de interés. EFE

