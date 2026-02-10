El petróleo de Texas baja un 0,62 % con la vista puesta en Estados Unidos e Irán

2 minutos

Nueva York, 10 feb (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este martes un 0,62 %, hasta 63,96 dólares el barril, mientras los operadores tienen la vista puesta en Estados Unidos e Irán.

Al cierre de la sesión en la Bolsa de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo restaron 0,40 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado tiene el foco puesto en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, después de que la nación persa dijera ayer que la continuidad de las negociaciones nucleares con Washington dependerá de la seriedad mostrada por este país.

«La continuación de algunas sanciones y ciertos movimientos en el ámbito militar naturalmente genera dudas sobre el nivel de seriedad y preparación de la contraparte. Estamos observando y evaluando todas estas señales», afirmó en una rueda de prensa el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, según informó la agencia IRNA.

El sábado, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, visitaron el portaaviones USS Abraham Lincoln cerca de las aguas iraníes, lo que se entendió como una amenaza.

A esto se suma que poco después de las negociaciones del viernes, Trump firmó una orden ejecutiva que establece un arancel adicional del 25 % sobre productos de países que compren, importen o adquieran bienes o servicios de Irán.

El crudo viene de cerrar una sesión al alza impulsado por una nueva oleada de miedo geopolítico ante las crecientes tensiones entre estos dos países, subraya hoy el analista Tom Essaye en su informe diario Sevens Report.

Este temor se vio alimentado por la advertencia de Estados Unidos a los buques estadounidenses que pasan por el estrecho de Ormuz, a los que instó a que se alejen de la costa iraní.

Sin embargo, aunque el mercado sigue centrado en las tensiones entre ambos países, los precios empezarán a bajar «a menos que haya indicios concretos de interrupciones del suministro», opina en una nota el analista Tamas Varga, de la firma PVM Oil Associates. EFE

