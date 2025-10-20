El petróleo de Texas baja un 0,93 %, hasta 56,62 dólares el barril, ante exceso de oferta

Nueva York, 20 oct (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajaba este lunes por la mañana un 0,93 %, hasta los 56,62 dólares el barril, ante las preocupaciones por un aumento de la extracción en los países productores.

Entre los motivos que explican esta caída, los analistas apuntan también a que la demanda está bajando y a temores a una desaceleración económica debido a las crecientes tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, que habrían alimentado la presión vendedora.

La semana pasada, el WTI, de referencia en Estados Unidos, ya registró una pérdida semanal de casi el 3 % después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) pronosticara un exceso de la oferta y en las reservas de crudo para 2026, lo que presionó los precios a la baja.

Asimismo, la OPEP+ ha relajado sus recortes de producción, lo que se suma al alto el fuego en Gaza, que han reducido la incertidumbre sobre el suministro de petróleo desde Oriente Medio.

La semana pasada, la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, afirmó que había instado a Estados Unidos y China a que reduzcan sus tensiones comerciales, advirtiendo de que el desacople de las dos economías más grandes del mundo podría acabar por menguar la producción económica mundial en un 7 % en el largo plazo.

Ambos países son los dos principales consumidores de petróleo y recientemente se han impuesto mutuamente tasas portuarias a los buques que transportan carga entre ellos, una medida de represalia llamada a interrumpir los flujos mundiales de carga.

Por otra parte, expertos citados por la cadena CNBC aseguran que también persiste la incertidumbre sobre lo que pueda suceder con el suministro de petróleo ruso, tras la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado domingo de que Washington mantendrá «aranceles masivos» sobre India a menos que deje de comprar crudo a Moscú. EFE

