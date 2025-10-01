The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El petróleo de Texas baja un 0,95 % tras el cierre parcial del Gobierno federal en EEUU

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 1 oct (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este miércoles con una bajada del 0,95 %, hasta los 61,78 dólares el barril, tras el cierre parcial del Gobierno federal de Estados Unidos, que alimenta las preocupaciones por la situación de la economía global.

Al término de sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega noviembre restaban 0,59 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

Según los medios especializados, los operadores temen una posible desaceleración de la economía a causa del cierre parcial del Gobierno federal de EEUU, activado ante la incapacidad de republicanos y demócratas para acordar un presupuesto antes de la fecha límite.

Los dos partidos tenían hasta las 23.59 del 30 de septiembre, cuando concluía el año fiscal, para aprobar unos fondos que permitieran seguir funcionando plenamente a las agencias del Gobierno.

Este cierre afecta por el momento a servicios no esenciales, pero podría comprometer otras funciones de la Administración Central si se prolonga el bloqueo legislativo.

Los republicanos solo lograron agenciarse dos de los siete votos demócratas que necesitaban en el Senado para aprobar un paquete de financiación provisional que habría mantenido plenamente operativo al Gobierno otras siete semanas.

Los demócratas tampoco consiguieron los 13 apoyos que requería su propuesta presupuestaria, que destinaba más financiación para la sanidad y que, al igual que el proyecto de ley republicano, fue rechazada en la Cámara Alta.

La Administración de Información de Energía (EIA, en inglés) divulgó hoy que las reservas comerciales de crudo aumentaron la semana pasada en 1,8 millones de barriles, más de lo esperado por los analistas.

El mercado sigue enfocado en la expectativa de que la OPEP+ eleve de nuevo su producción y la reacción a la reanudación de las exportaciones de crudo de la región del Kurdistán iraquí. EFE

asg-int/nqs/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR