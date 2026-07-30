El petróleo de Texas baja un 1,03 %, hasta 83,59 dólares, pese ataque de EE.UU. a Irán

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Nueva York, 30 jul (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este jueves con una bajada del 1,03 %, hasta los 83,59 dólares por barril, a pesar de que Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán.

Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE. UU., para entrega en septiembre, restaron 0,87 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Según informó el Comando Central estadounidense (Centcom), las fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo una «respuesta poderosa» contra la República Islámica después de que Teherán atacara sus bases en Jordania un día antes.

Los bombardeos alcanzaron objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), incluidos centros de mando militar, instalaciones de misiles y drones, puestos de vigilancia y defensa costera, así como capacidades navales, detallaron las fuerzas armadas en su cuenta oficial de X.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, había avanzado que su país respondería «con fuerza»: «Los vamos a golpear duro. Van a recibir una paliza», aseguró en declaraciones a la cadena Fox News.

Además de la ofensiva de Washington junto a Arabia Saudí contra milicias proiraníes en el norte de Irak, la primera de los saudíes desde el inicio de la guerra, el conflicto se expandió también a un nuevo país: Egipto.

Dos buques fueron afectados por un incendio en el puerto de Damieta, en la costa mediterránea de Egipto, provocado por un dron, según confirmaron las autoridades del país, que todavía investigan la procedencia del ataque.

Los ataques entre Washington y Teherán se reactivaron esta semana, pese a que Trump había adelantado que suspendería el fuego debido a nuevos acercamientos con la República Islámica en busca de alcanzar un nuevo acuerdo de paz, mientras el conflicto se acerca a cumplir cinco meses.

Al margen de los últimos ataques militares de Estados Unidos, los operadores siguen de cerca la evolución del tránsito de petroleros a través del estrecho de Ormuz y el mar Rojo. EFE

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