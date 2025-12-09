El petróleo de Texas baja un 1,07 %, hasta 58,25 dólares el barril

Nueva York, 9 dic (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este martes un 1,07 %, hasta 58,25 dólares el barril, mientras los operadores esperan noticias de la reunión de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) y un posible plan de paz en Ucrania.

Al término de la sesión de hoy, los contratos de futuros del WTI para entrega en enero restaron 0,63 dólares con respecto a la jornada anterior.

El mercado de crudo tiene en el punto de mira los avances en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia.

En este sentido, este fin de semana se retomaron las conversaciones entre negociadores de Ucrania y Estados Unidos sobre un marco para un acuerdo de paz con Rusia se reanudan este fin de semana en Miami (Florida).

Además, los operadores también están pendientes de la reunión de política monetaria de la Fed, que finaliza mañana y de la que se espera que el banco central vuelva a recortar los tipos de interés.

Por otro lado, se espera la publicación de los informes mensuales de la alianza OPEP y la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que aportarán pistas sobre las tendencias en la oferta y la demanda. EFE

