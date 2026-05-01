El petróleo de Texas baja un 1,36 % ante posible diálogo de paz entre EE. UU. e Irán

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Nueva York, 1 may (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este viernes con un descenso del 1,36 %, hasta los 103,64 dólares el barril, tras un informe que indicaba que Irán y Estados Unidos continúan trabajando en un borrador de acuerdo de paz a través de mediadores en Pakistán.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE. UU., restaban 1,43 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Según Axios, Irán ha enviado una respuesta a las enmiendas estadounidenses a un borrador de acuerdo de paz a través de mediadores pakistaníes.

La gencia oficial iraní IRNA también ha confirmado que el país persa ha enviado a Estados Unidos esa nueva propuesta de negociación de paz a través de Pakistán.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta a un plazo de 60 días, según la Ley de Poderes de Guerra, en relación con la acción militar en la guerra con Irán.

La Ley de Poderes de Guerra de 1973 indica que un mandatario debe retirar las tropas en un plazo de 60 días tras notificar al Congreso su despliegue, a menos que los legisladores autoricen la acción militar, algo que el Congreso no lo ha hecho. EFE

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