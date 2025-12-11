El petróleo de Texas baja un 1,47 %, hasta 57,60 dólares el barril

Nueva York, 11 dic (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este jueves un 1,47 %, hasta 57,60 dólares el barril, con el foco puesto de nuevo en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y en la tensión entre EE.UU. y Venezuela.

Al término de la sesión de hoy, los contratos de futuros del WTI para entrega en enero restaron 0,86 dólares con respecto a la jornada anterior.

Los precios del crudo no se vieron hoy afectados por el masivo ataque ucraniano con drones contra territorio rus que tuvo lugar la pasada noche.

En total, las defensas antiaéreas de Rusia derribaron 287 drones ucranianos en el marco del segundo mayor ataque de Ucrania contra la retaguardia rusa tras marzo.

Así, los operadores están centrados en las conversaciones por un posible acuerdo de paz entre Kiev y Moscú.

Por otro lado, el mercado está pendiente de la creciente tensión entre EE.UU. y Venezuela, después de darse a conocer que el país norteamericano confiscó un petrolero sancionado cerca del país caribeño.

Esta noticia alimentó ayer las preocupaciones por la oferta de crudo y contribuyó a la subida del Texas en un ligero 0,36 %.

En el plano doméstico, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha revisado a la baja sus previsiones sobre la oferta de petróleo para este año y el próximo, en parte por el bajón de las exportaciones rusas por las sanciones.

No obstante, la oferta sigue siendo muy superior a la demanda, lo que augura la continuidad del desequilibrio. EFE

