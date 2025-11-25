El petróleo de Texas baja un 1,51 % ante perspectivas de paz en Ucrania

2 minutos

Nueva York, 25 nov (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó un 1,51 % este martes hasta 57,95 dólares el barril, por la perspectiva de que pronto se llegue a un acuerdo de paz en Ucrania.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en enero recortaron 0,89 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que su equipo ha logrado «avances significativos con respecto al fin de la guerra» en Ucrania, que se alarga más de tres años.

«Para los mercados de energía, esto significa que la volatilidad está lejos de acabarse. Los precios reaccionaron rápido al optimismo inicial por un acuerdo, pero la incertidumbre no ha cambiado», dijo el jefe de análisis geopolítico de Rystad Energy, Jorge Leon.

«Con varios puntos clave sin resolver y los combates produciéndose aún en partes de Ucrania, cualquier nueva información de Kiev o Moscú puede mover a los mercados de manera aguda en cualquier dirección», agregó.

Trump también afirmó querer reunirse «pronto» con sus homólogos de Ucrania, Volodímir Zelenski, y Rusia, Vladímir Putin, pero «solo» una vez el plan de paz sea «definitivo».

El presidente estadounidense dio un ultimátum a Ucrania hasta este jueves, Día de Acción de Gracias en EE.UU., para que acepte el plan de paz negociado inicialmente entre EE.UU. y Rusia y posteriormente discutido con Ucrania.

Con apoyo de sus socios europeos, Ucrania logró eliminar el domingo puntos del plan de paz original de Trump que consideraba inasumibles, pero Rusia reaccionó con una negativa a esos cambios propuestos. EFE

us/jco/pddp