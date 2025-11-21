El petróleo de Texas baja un 1,59 %, con el foco en el plan de paz de EEUU en Ucrania

Nueva York, 21 nov (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este viernes un 1,59 % hasta 58,06 dólares el barril, mientras Estados Unidos presiona a Ucrania para que acepte un plan de paz en la guerra con Rusia.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en enero recortaron 0,94 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este viernes un ultimátum para que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, acepte antes del próximo jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, el plan de paz propuesto por la Casa Blanca para poner fin a la guerra en Ucrania.

El plan de 28 puntos, filtrado a medios estadounidenses, incluye líneas rojas para Kiev, como la reducción de su ejército a un máximo de 600.000 efectivos o la cesión a Rusia de territorios que no han sido conquistados militarmente por Moscú.

Según los analistas de ING, las señales de que EE.UU. sigue intentando llegar a un acuerdo entre ambos países «alivian en parte las preocupaciones sobre nuevas sanciones contra Rusia y la dureza con la que se aplicarán las restricciones actuales».

No obstante, «dado que todo a punta a que el plan favorece a Rusia, es poco probable que Ucrania lo respalde», apuntan los expertos.

En el plano doméstico, la Administración de Información de Energía de EE.UU. divulgó el miércoles una caída semanal de 3,4 millones de barriles en las reservas comerciales de crudo.

Más allá de esto, los operadores tienen el foco puesto en el informe de trabajo que se publicará este jueves y que arrojará pistas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed) en cuanto a tipos de interés. EFE

