El petróleo de Texas baja un 1,6 % por transferencia de petróleo de Venezuela a EE.UU.

Nueva York, 7 ene (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este miércoles un 1,6 %, hasta 55,99 dólares el barril, de cara a la transferencia de petróleo de Venezuela a EE.UU. anunciada por la Casa Blanca, que pretende controlar indefinidamente su comercialización.

Los contratos de futuros del WTI para entrega en febrero restaron 1,14 dólares con respecto al cierre anterior.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer un pacto con el Ejecutivo de Caracas para la transferencia a EE.UU. de 30 a 50 millones de barriles de petróleo, y hoy la Casa Blanca especificó que esa cantidad incluye el crudo «sancionado» y «a bordo de buques».

Washington capturó hoy otros dos petroleros sancionados yligados a Venezuela, uno de ellos cargando lo que se cree que pueden ser unos 2 millones de barriles de crudo en el Caribe, según estimaciones de expertos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, avanzó este miércoles que ha comenzado a comercializar el crudo venezolano en el mercado global y el secretario de Energía, Chris Wright, agregó que EE.UU. controlará su venta por un tiempo «indefinido».

Por su parte, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) dijo hoy que está en un proceso de negociación con Estados Unidos para la venta de «volúmenes» de crudo, disputando las afirmaciones de Washington de que el Ejecutivo de Caracas ha «accedido a liberar» los hidrocarburos.

«Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes», señaló PDVSA en un comunicado publicado en redes sociales.

Mientras, el Gobierno de EE.UU. publicó este miércoles los datos sobre sus reservas comerciales de crudo, que bajaron en 3,8 millones de barriles respecto a la semana pasada, hasta 419,1 millones, para sorpresa de los analistas, que esperaban un aumento.

Los analistas señalan que la oferta mundial de petróleo será suficiente en 2026, con o sin un aumento de la producción en la OPEP, a la que pertenece Venezuela, y que decidió mantener sin cambios sus planes de producción hasta al menos abril de 2026. EFE

