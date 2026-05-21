El petróleo de Texas baja un 1,94 %, ante expectativa de acuerdo entre EE.UU. e Irán

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Nueva York, 21 may (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este jueves un 1,94 %, hasta 96,35 dólares el barril, ante la expectativa de que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo para poner fin a la guerra.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el de referencia en EE.UU., recortaron 1,91 dólares respecto al cierre anterior.

El crudo comenzó la jornada con una subida de casi el 3 % tras publicarse una informació que indicaba que el líder supremo de Irán no permitirá que el uranio enriquecido del país se envíe al extranjero, una postura que probablemente complicará las conversaciones de paz con Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ayer miércoles en declaraciones a la prensa que Washington está en las «etapas finales» de las negociaciones con Teherán, según CNBC.

Sin embargo, el mandatario señaló que está a la espera de recibir respuestas en sus conversaciones con Teherán y que estas tienen que ser las «correctas».

Antes, el líder republicano había dado un nuevo ultimátum a la República Islámica para cerrar en los próximos días un acuerdo para el fin definitivo del conflicto.

Sus declaraciones se producen en medio del frágil alto el fuego iniciado el pasado 8 de abril para facilitar el avance de las negociaciones y del bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de ambos países.

En este sentido, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió el lunes de que el colchón que ofrecían las reservas comerciales de petróleo acumuladas antes de la guerra en Oriente Medio y del cierre del estrecho de Ormuz se acabará en cuestión de semanas.

En su último informe mensual sobre el mercado del petróleo, publicado la semana pasada, la AIE señaló que el cierre del estrecho ha privado al mercado de más de 1.000 millones de barriles de los países del golfo Pérsico, lo que supone que han quedado retenidos sin poder salir más de 14 millones de barriles diarios.

En lo que va de año, el precio del Texas se ha disparado un 69,62 %, impulsado en gran parte por la guerra en Irán. EFE

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