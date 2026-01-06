El petróleo de Texas baja un 2,04 % con la crisis venezolana como telón de fondo

2 minutos

Nueva York, 6 ene (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este martes un 2,04 %, hasta los 57,13 dólares el barril, en medio de la intertidumbre en torno a la producción de crudo venezolano tras la detención del líder de ese país, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.

Los contratos de futuros del WTI para entrega en febrero restaron 1,19 dólares con respecto al cierre anterior.

La caída de hoy se enmarca en un momento de incertidumbre sobre la producción petrolera del país suramericano, con las mayores reservas de crudo del mundo, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

Los analistas consideran aún prematuro evaluar el impacto de la detención del dirigente venezolano, que ha alimentado las especulaciones sobre un eventual levantamiento de las sanciones estadounidenses al petróleo de Venezuela, lo que conduciría a un aumento de la producción.

No obstante, según los expertos, cualquier eventual recuperación de la producción venezolana sería gradual y no tendría un impacto significativo en el mercado a corto plazo.

Además, señalan que la oferta mundial de petróleo será suficiente en 2026, con o sin un aumento de la producción en la OPEP, que decidió mantener sin cambios sus planes de producción hasta al menos abril de 2026.

Según la firma Ostrum, de Natixis Investment Managers, Venezuela fue durante años un «coto reservado» de Estados Unidos en los sectores petrolero y químico, y ahora podría convertirse en una «alternativa» ante el estancamiento de la producción de esquisto en EE.UU.

jco/gad