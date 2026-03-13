El petróleo de Texas baja un 2,67 % tras decisión de EE. UU. de levantar veto a crudo ruso

Nueva York, 13 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este viernes un 2,67 %, hasta 93,17 dólares el barril, después de que Estados Unidos permitiera a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar para paliar una crisis energética.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril restaban 2,56 dólares con respecto al cierre del día anterior. EFE

