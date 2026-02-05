El petróleo de Texas baja un 2,84 % a la espera de la reunión de EEUU e Irán este jueves

1 minuto

Nueva York, 5 feb (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este jueves un 2,84 %, hasta 63,29 dólares el barril, ante la reunión entre EE.UU. e Irán en Omán de mañana, que ha rebajado el temor a un conflicto tras las amenazas militares de Washington, aunque hay incertidumbre sobre el contenido.

Al término de la sesión en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo recortaron 1,85 dólares con respecto al cierre anterior, en el que la posibilidad de un colapso en los planes para esa reunión provocó una subida de precios del 3 %.

Washington busca incluir en la agenda, además del programa nuclear iraní, la limitación de sus misiles balísticos y hablar de su apoyo a los grupos regionales de Hamás, Hizbulá y los hutíes del Yemen, mientras que Teherán quiere negociar exclusivamente la limitación de su programa nuclear. EFE

nqs-int/asg/av