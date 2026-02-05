El petróleo de Texas baja un 2,84 % a la espera de la reunión entre EEUU e Irán de mañana

2 minutos

Nueva York, 5 feb (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este jueves un 2,84 % y cerró en 63,29 dólares el barril ante la reunión entre EE. UU. e Irán en Omán de mañana, que ha rebajado el temor a un conflicto tras las amenazas militares de Washington, aunque hay incertidumbre sobre el contenido.

Al término de la sesión en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo recortaron 1,85 dólares con respecto al cierre anterior, en el que la posibilidad de un colapso en los planes para esa reunión provocó una subida de precios del 3 %.

Washington busca incluir en la agenda, además del programa nuclear iraní, la limitación de sus misiles balísticos y hablar de su apoyo a los grupos regionales de Hamás, Hizbulá y los hutíes del Yemen, mientras que Teherán quiere negociar exclusivamente la limitación de su programa nuclear.

El encuentro está previsto a las 10.00, hora omaní (06.00 GMT) en Mascate, y reunirá al ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, y al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, en el que sería el primer contacto entre representantes de Washington y Teherán desde la guerra irano-israelí de junio.

En enero, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó el despliegue de una flota de la Armada estadounidense en el golfo Pérsico y ha amenazado con un ataque contra Irán si no se alcanza previamente un acuerdo que impida a la República Islámica desarrollar un arma nuclear.

Trump reiteró anoche en una entrevista con la cadena NBC las amenazas contra el país persa y aseguró que el líder supremo iraní, Ali Jameneí, «debería estar muy preocupado”.

Aparte del factor geopolítico, los analistas señalaban que la caída semanal en las reservas comerciales de crudo, de 3,5 millones de barriles, superior a la esperada y que supone una buena señal de demanda, impedía una bajada mayor en los precios.EFE

nqs-int/asg/rod