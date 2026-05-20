El petróleo de Texas baja un 2 %, hasta 101 dólares, ante optimismo por final de la guerra

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Nueva York, 20 may (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este miércoles un 2,17 %, hasta 101,89 dólares el barril, después de que los inversores recuperaran el optimismo por un posible final cercano de la guerra entre Estados Unidos e Irán tras un nuevo viaje de líderes pakistaníes a Teherán.

A las 09.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en junio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 2,26 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del crudo empezó a mostrarse esperanzado de nuevo después de que el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, viajara este miércoles a Teherán por segunda vez en una semana, como parte de los esfuerzos de Islamabad para intensificar su papel como mediador en el conflicto.

Esta semana, Pakistán trasladó la nueva propuesta iraní para poner fin a la guerra a Washington.

Según medios iraníes, Teherán ha pedido a Washington el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos iraníes bloqueados, compensaciones por daños de guerra y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, hasta la fecha, solo han trascendido nueva amenazas cruzadas entre ambos países: el presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió a Irán de que se le acababa el tiempo para negociar y aseguró haber aplazado un ataque programado para este martes, lo que hubiera supuesto una ruptura del alto el fuego.

Irán, por su parte, avanzó que si recibe cualquier ataque volverá a escalar el conflicto contra el resto de países de la región, a los que considera aliados de EE.UU.

Mientras tanto, tres petroleros consiguieron cruzar el estrecho de Ormuz, que está bloqueado por Irán como represalia al ataque conjunto de EE.UU. e Israel del pasado 28 de febrero, que desató la guerra, y por Washington, que aplicó su propio cerco ante la negativa de Teherán de abrirlo.

Tres buques, dos chinos y uno surcoreano, cruzaron el estrecho durante la noche, según varios medios que citan datos de LSEG y Kpler. EFE

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