El petróleo de Texas baja un 3,17 %, con la vista puesta en el estrecho de Ormuz

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Nueva York, 26 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) abrió este viernes con una bajada del 3,17 %, hasta 69,64 dólares el barril, mientras los operadores mantienen la vista puesta en el estrecho de Ormuz.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 2,28 dólares respecto al cierre de la jornada anterior. EFE

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