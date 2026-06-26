El petróleo de Texas baja un 3,17 %, con la vista puesta en el estrecho de Ormuz

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Nueva York, 26 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) abrió este viernes con una bajada del 3,17 %, hasta 69,64 dólares el barril, mientras los operadores mantienen la vista puesta en el estrecho de Ormuz.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 2,28 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

Irán insistió este viernes en que los buques que transiten por el estrecho de Ormuz deben seguir las rutas establecidas por la República Islámica, después de que un carguero fuese atacado por un proyectil desconocido en la víspera en el estratégico paso, cerca de las costas de Omán.

El navío afectado en el ataque, que no dejó víctimas, tenía bandera de Singapur.

Según el diario ‘The Wall Street Journal’, la Guardia Revolucionaria iraní disparó y dañó el puente de mando del buque, horas después de advertir a los barcos que no navegaran a través del estrecho por rutas que no hubieran sido autorizadas por el país.

Tras el ataque, la Organización Marítima Internacional (OMI) anunció que ponía en pausa su plan de evacuación de barcos del estrecho, que se había puesto en marcha hace dos días para sacar de la zona a 11.000 marineros que siguen varados en el golfo Pérsico.

Algunos analistas recomiendan reaccionar con cautela al acuerdo de paz de Estados Unidos e Irán.

«Creo que estamos siendo demasiado optimistas, porque en realidad no se ha resuelto nada e Irán sabe que puede controlar la economía mundial si quiere cerrar el estrecho», apuntó Scott Nations, presidente de la firma Nations Indexes, en el programa ‘Squawk Box Asia’ de la cadena CNBC.

«Aún quedan muchas cosas por cuestionar sobre el acuerdo en sí», indicó.

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