El petróleo de Texas baja un 3,4 % tras anunciar EEUU aumento del tráfico de crudo en Omuz

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Nueva York, 9 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó un 3,4 % este martes, hasta 88,2 dólares el barril, después de que el Gobierno de Donald Trump anunciara que el tráfico de crudo en el estrecho de Ormuz está aumentando pese al bloqueo de Irán y el cerco de Estados Unidos.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaron 3,1 dólares respecto al cierre anterior.

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, subrayó progresos en la vía, que antes del inicio de las hostilidades era clave para una quinta parte del petróleo mundial, aunque advirtió de que la normalización completa de los flujos comerciales requerirá tiempo.

El mercado del petróleo sigue esperanzado ante un posible acuerdo entre Washinton y Teherán que ponga fin a las hostilidades en Oriente Medio y que reabra el estrecho de Ormuz después de que Trump declarará que podría alcanzar un acuerdo con Irán en «dos o tres días».

Aun así, esta es la enésima vez que el mandatario se refiere en estos términos al acuerdo y las negociaciones siguen encalladas tras semanas intercambiando borradores del pacto.

Además, el mandatario estadounidense anunció represalias contra Irán por haber derribado un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, a pesar de que el ataque no dejó víctimas.

«Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque», advirtió Trump.

El helicóptero estadounidense cayó cerca de la costa de Omán, donde los dos soldados a bordo sobrevivieron, informó este martes el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).EFE

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