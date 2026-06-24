El petróleo de Texas baja un 3,9 %, hasta 70,34 dólares el barril

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Nueva York, 24 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este miércoles un 3,9 %, hasta 70,34 dólares el barril, ante el tránsito marítimo continuado en el estrecho de Ormuz, de unos 31 buques diarios.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio restaron 2,87 dólares respecto al cierre anterior.

El petróleo de referencia en EE.UU. incluso llegó a bajar de los 70 dólares, aunque luego los recuperó, y finalizó la sesión en su nivel más bajo desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, a finales de febrero, igual que el brent. EFE

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