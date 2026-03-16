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El petróleo de Texas baja un 5,28 %, hasta 93,50 dólares, entre la incertidumbre por Ormuz

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Nueva York, 16 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este lunes un 5,28 %, aunque sigue por encima de los 90 dólares, mientras se mantiene la incertidumbre sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión del lunes, los contratos de futuros para el mes de abril restaron 5,21 dólares al cierre anterior, hasta llegar a los 93,50 dólares el barril. EFE

jta/jco/psh

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