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El petróleo de Texas baja un 5,8 %, hasta 76 dólares, por acuerdo de paz entre EEUU e Irán

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Nueva York, 16 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este martes un 5,8 %, hasta 76,05 dólares el barril, a la espera de la firma oficial del acuerdo entre Estados Unidos e Irán en Suiza, prevista para este viernes.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaron 4,7 dólares respecto al cierre anterior. EFE

ecs/asg/lss

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