El petróleo de Texas baja un 5,8 %, hasta 76 dólares, por acuerdo de paz entre EEUU e Irán

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Nueva York, 16 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este martes un 5,8 %, hasta 76,05 dólares el barril, a la espera de la firma oficial del acuerdo entre Estados Unidos e Irán en Suiza, prevista para este viernes.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaron 4,7 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del petróleo mantuvo la tendencia a la baja iniciada desde que Washington y Teherán anunciaron un acuerdo de paz para poner fin a la guerra tras más de cien días y reabrir el estrecho de Ormuz.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y su vicepresidente, JD Vance, ya han firmado de forma electrónica el memorando. Por la parte iraní fue rubricado por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

Aun así, este viernes ambos países escenificarán la firma del acuerdo en la localidad suiza de Bürgenstock, según confirmó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza. Tras este acto, ambos países emprenderán negociaciones para una paz definitiva en un plazo de sesenta días, según ha indicado el Gobierno iraní.

El trato busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989. EFE

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