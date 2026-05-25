El petróleo de Texas baja un 5 %, hasta 91,73 dólares el barril

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Nueva York, 25 may (EFE).- Los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI) caían este lunes cerca de un 5 %, hasta los 91,73 dólares por barril, después de que la Guardia Revolucionaria iraní informara de que 32 buques atravesaron el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas tras obtener su autorización.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), en una jornada de negociación reducida por el festivo del Día de los Caídos en EE.UU., los futuros del WTI, crudo de referencia estadounidense, perdían 4,87 dólares frente al cierre del viernes.

«Tras obtener la autorización de la Armada de la Guardia Revolucionaria, 32 buques cruzaron el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas», anunció el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Un total de 182 buques han logrado atravesar el estrecho en los últimos seis días con autorización de la Armada iraní, que mantiene parcialmente bloqueado el paso desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

El cierre parcial del estratégico estrecho, por donde antes de la guerra transitaba el 20 % del petróleo mundial, ha elevado el precio de los combustibles en medio de las negociaciones para su reapertura.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este lunes que Irán establecerá junto con Omán un mecanismo para «garantizar el tránsito seguro», un servicio que requerirá un pago, aunque insistió en que no se trata de peajes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el fin de semana que el acuerdo con Teherán para reabrir Ormuz y abordar otros asuntos estaba prácticamente cerrado y podría anunciarse próximamente. EFE

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