El petróleo de Texas baja un 6 % con la vista puesta en Irán

Nueva York, 10 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajaba esta mañana un 6 %, hasta 88,91 dólares el barril, tras superar la víspera los 100 dólares por la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.

A las 9.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril restaban 5,86 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

Los operadores analizan las posibles consecuencias que tendrá la guerra contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz en el suministro de crudo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la víspera que algunas sanciones petroleras serán suspendidas de manera temporal para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo en zonas estratégicas.

Además, amenazó a Irán con golpear al país «20 veces más fuerte» si bloquea el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, una ruta por la que transita el 20 % del crudo mundial.

Sus declaraciones tuvieron lugar después de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara que atacó un petrolero en el estrecho el fin de semana e indicara que el paso está cerrado al tráfico debido a la escalada del conflicto.

Por otro lado, el G7 se reunió la víspera de manera telemática para discutir el impacto del conflicto y una posible liberación coordinada de petróleo de sus reservas estratégicas.

Tras la reunión, el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, informó de que están dispuestos a adoptar «todas las medidas necesarias» para estabilizar los mercados de hidrocarburos.

Mientras, la compañía saudí Aramco, la mayor petrolera del mundo, advirtió el lunes de que la guerra podría tener «consecuencias catastróficas» para el mercado mundial de oro negro.

«Cuanto más dure el conflicto, más drásticas serán las consecuencias para la economía global», afirmó el director ejecutivo de la compañía, Amin Nasser, en una llamada con inversores.

Nasser destacó además que esta es «la mayor crisis» que ha afrontado la industria del petróleo y el gas de la región, según recoge CNBC. EFE

