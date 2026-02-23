El petróleo de Texas baja un leve 0,26 % hasta 66,31 dólares el barril

2 minutos

Nueva York, 23 feb (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este lunes un 0,26 %, hasta 66,31 dólares el barril, mientras los inversores miran de cerca la tensión entre EE. UU. e Irán y analizan los últimos movimientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril perdían 17 centavos con respecto al cierre de la jornada anterior.

Trump amenazó este lunes con subir los aranceles a los países que decidan «jugar» con el fallo del Tribunal Supremo que invalidó los gravámenes declarados por el mandatario bajo poderes de emergencia, en un duro revés a su política económica y que podría amenazar acuerdos bilaterales comerciales con países.

«Cualquier país que quiera ‘jugar’ con esta ridícula decisión del Tribunal Supremo, especialmente aquellos que han ‘estafado’ a EE.UU. durante años, incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y a algo peor, que lo que aceptaron hace muy poco», escribió Trump en su red Truth Social.

El mensaje de Trump es una continuación de sus duras críticas contra la mayoría de la Corte Suprema que determinó que el mandatario se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para imponer gravámenes «recíprocos» y de otra índole con base a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977.

Esos aranceles supuestamente recíprocos llevaron a varios países a realizar acuerdos bilaterales con Washington para rebajar el aumento porcentual de las tasas impuestas a sus exportaciones, algo que ahora se enfrenta a un nuevo marco legal y posiblemente a porcentajes menores que los que pactaron.

Por su parte, Irán afirmó hoy que las negociaciones diplomáticas que mantiene con Estados Unidos demuestran «que existe una nueva ventana de oportunidad» para que resuelvan sus diferencias por la vía del diálogo, cuando se ha anunciado que ambos países mantendrán una nueva ronda de reuniones el jueves en Ginebra. EFE

