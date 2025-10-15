El petróleo de Texas cae 0,68 % con precios aún lastrados por las perspectivas de la AIE

Nueva York, 14 oct (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este miércoles con una caída del 0,68 %, hasta 58,30 dólares el barril, lastrado por las predicciones que ayer hizo la Agencia Internacional de Energía (AIE) de un superávit de oferta en 2026.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre restaban 40 centavos con respecto al cierre de la jornada anterior.

AIE previó el martes que el mercado petrolero mundial podría enfrentar un superávit el próximo año de hasta 4 millones de barriles por día, mayor que su pronóstico anterior, ya que la OPEP+ y otros países planean aumentar la producción y la demanda se mantiene débil.

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, los dos mayores consumidores de petróleo del mundo, de la última semana también están mermando los precios estos días.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, insistió hoy en que Washington no desea intensificar el conflicto comercial, subrayando que el presidente Donald Trump está listo para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur a finales de este mes en un encuentro bilateral dentro del marco de la APEC.

El gigante asiático, por su parte, advirtió el lunes de que «peleará hasta el final» en este nuevo pulso comercial entre las dos mayores economías del mundo, apenas una semana después de que Pekín anunciara nuevas restricciones a la exportación de tierras raras y Washington respondiera con la amenaza de imponer aranceles del 100 % a todos los productos chinos.

La Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) publicará los datos semanales de inventarios el jueves, un día después de lo habitual debido al festivo del Día de la Raza el lunes.

Los analistas pronostican que las reservas de crudo de EE.UU. aumentaron en aproximadamente 0,2 millones de barriles la semana pasada.

Se trataría del tercer incremento semanal consecutivo a las reservas energéticas, en contraste con la disminución de 2,2 millones de barriles de la misma semana el año pasado. EFE

