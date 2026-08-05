El petróleo de Texas cae 0,73 % tras acordar Irán y Omán una nueva ruta en Ormuz

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Nueva York, 5 ago (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó este miércoles un 0,73 %, hasta 75,22 dólares el barril, tras acordar Irán y Omán una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 0,55 dólares respecto al cierre anterior.

Según informó el Ministerio iraní de Exteriores, la República Islámica y Omán han alcanzado un pacto sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz y se encuentran en la fase final de elaboración de una declaración conjunta sobre ese entendimiento.

«Las coordenadas geográficas de la ruta propuesta han sido acordadas por ambas partes y, si determinadas terceras partes no obstaculizan el proceso, la declaración conjunta que recoge los principales puntos del entendimiento se encuentra en su fase final de revisión y redacción», afirmó el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, en un comunicado.

El anuncio se produjo dentro del plazo según el que, de acuerdo con el Gobierno de Donald Trump, EE.UU. e Irán iban a alcanzar un acuerdo sobre el estrecho.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, aseguró este martes que Washington y Teherán podrían llegar a un pacto inminente para reabrir el tránsito de embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra pasaba un 20 % del consumo mundial de petróleo.

El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, admitió hoy haber recibido mensajes de Washington en los que expresa su disposición a volver a cumplir los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado en junio.

Sin embargo, el viceministro apuntó que Teherán no ha decidido si retomará las negociaciones y dijo que continúa analizando los mensajes de EE.UU. en busca de garantías. EFE

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