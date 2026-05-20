El petróleo de Texas cae 5,7 %, hasta 98,26 dólares, por expectativas de avance EEUU-Irán

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Nueva York, 20 may (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó este miércoles un 5,7 %, hasta 98,26 dólares el barril, por las expectativas de avances en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el nuevo mes de referencia, recortaban 5,89 dólares respecto al cierre anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho declaraciones contradictorias recientes en las que aboga por la diplomacia para la resolución de la guerra, pero también amenaza con aumentar la ofensiva militar.

Trump afirmó este miércoles que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, «hará todo» lo que le pida en la guerra lanzada por ambos países contra Irán.

En declaraciones a la prensa acreditada para seguirle, Trump dijo hoy que Washington está en las «etapas finales» de las negociaciones con Teherán, según CNBC.

Los acontecimientos se producen en medio del frágil alto el fuego iniciado el pasado 8 de abril para facilitar el avance de las negociaciones, y del bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de ambos países.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, viaja este miércoles a Teherán por segunda vez en una semana, como parte de los esfuerzos de Islamabad para intensificar su papel como mediador en el conflicto.

Además, la Guardia Revolucionaria iraní anunció este miércoles que 26 petroleros y buques comerciales han atravesado el estrecho de Ormuz durante las últimas 24 horas bajo «coordinación y protección» de las fuerzas navales de Irán

Ayer, Trump dio un nuevo ultimátum a Irán para cerrar un acuerdo, e Irán advirtió que si es atacado volverá a escalar el conflicto contra el resto de países de la región, a los que considera aliados de Estados Unidos.

«El mercado está anticipando algún tipo de acuerdo», dijo el analista Dennis Kissler, de BOK Financials, a The Wall Street Journal.

En el plano doméstico, el Gobierno de EE.UU. reportó este miércoles una caída semanal de 7,9 millones de barriles en las reservas comerciales de crudo, en paralelo a la liberación de 9,9 millones de la reserva estratégica. EFE

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