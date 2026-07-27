El petróleo de Texas cae 7,5 %, hasta 82,6 dólares, al sugerir Trump negociación EEUU-Irán

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Nueva York, 24 jul (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó este lunes un 7,5 %, hasta 82,61 dólares el barril, al sugerir el presidente estadounidense, Donald Trump, que habrá nuevas negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, recortaron 6,7 dólares respecto al cierre anterior.

Trump afirmó este lunes que Irán ha pedido a Washington negociar el fin del conflicto y aseguró que existen «posibilidades» de alcanzar un acuerdo después de que ambos países decidieran pausar sus ataques recíprocos en Oriente Medio. EFE

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