El petróleo de Texas cae casi un 12 % por anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz

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Nueva York, 17 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó este viernes un 11,45 %, hasta los 83,85 dólares el barril, después de que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, anunciara la reapertura del estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para mayo, el de referencia en EE.UU., restaron 10,84 dólares respecto a la jornada anterior, cuando el precio del crudo cerró por encima de los 90 dólares el barril. EFE

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