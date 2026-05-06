El petróleo de Texas cae hasta los 95 dólares ante un posible acuerdo entre EE.UU. e Irán

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Nueva York, 6 may (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó este miércoles un 7,03 %, hasta los 95,08 dólares el barril, ante un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en EE.UU. restaban 7,19 dólares respecto al cierre anterior, cuando el optimismo por el cese del conflicto ya rebajó un 3,9 % su precio.

El precio del petróleo bajó de la barrera de los 100 dólares pendiente de un supuesto acercamiento entre Washington y Teherán, según informaron varios medios.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que hay un «considerable progreso hacia un acuerdo» con Irán, razón por la que decidió suspender el operativo militar ‘Proyecto Libertad’, que inició el pasado lunes para asistir militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz.

Desde su puesta en marcha, las tensiones entre ambos países habían resurgido.

El líder republicano también avanzó que si Irán acepta las condiciones acordadas para la paz dará por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

«Si Irán accede a cumplir con lo acordado, lo cual es, quizás, una gran suposición, la ya legendaria operación Furia Épica llegará a su fin, y el bloqueo, sumamente eficaz, permitirá que el estrecho de Ormuz esté abierto para todos, incluido Irán», escribió en su plataforma Truth Social.

Teherán, por su parte, ha creado un nuevo organismo para gestionar el tránsito por Ormuz, clave para buena parte del crudo mundial y cuyo bloqueo por parte de la República Islámica como respuesta a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel ha disparado el mercado del crudo. EFE

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