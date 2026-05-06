El petróleo de Texas cae hasta los 95 dólares ante un posible acuerdo entre EEUU e Irán

1 minuto

Nueva York, 6 may (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó este miércoles un 7,03 %, hasta los 95,08 dólares el barril, ante un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 7,19 dólares respecto al cierre anterior, cuando el optimismo por el cese del conflicto ya rebajó un un 3,9 % su precio. EFE

ecs/asg/psh