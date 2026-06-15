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El petróleo de Texas cae más de un 5 % tras el acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán

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Nueva York, 15 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cae un 5,30 %, hasta 80,38 dólares el barril, después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo de paz para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaba 4,50 dólares respecto al cierre de la jornada anterior. EFE

syr/jco/lss

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