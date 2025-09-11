El petróleo de Texas cae más del 2 % lastrado por un exceso en los inventarios de crudo

2 minutos

Nueva York, 11 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este jueves un 2,04 %, hasta los 62,37 dólares, con los operadores preocupados ante un aumento de los inventarios comerciales de crudo estadounidense.

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre perdieron 1,30 dólares respecto a la sesión previa.

Las reservas comerciales de crudo de EE.UU. aumentaron en casi 4 millones de barriles la semana pasada, según reportó ayer la Administración de Energía de Estados Unidos (EIA), cuando lo que se esperaba era un descenso de 1,4 millones, poniendo en evidencia los síntomas de debilidad en la demanda.

En total, sin contar las reservas estratégicas, los inventarios se situaron en 424,6 millones de barriles.

Por su parte, la reserva estratégica continuó aumentando, hasta alcanzar los 405,2 millones de barriles, su nivel más alto desde octubre de 2022.

«Los precios del petróleo están cayendo hoy en respuesta a los titulares pesimistas de la EIA, que sugieren un enorme exceso de oferta en el mercado petrolero el próximo año», declaró el analista de Commerzbank, Carsten Fritsch.

Además, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, OPEP+, decidió el domingo aumentar la producción a partir de octubre.

Los aumentos en los inventarios comerciales de crudo estadounidense y el incremento en la producción de la OPEP+ están empujando a la baja unos precios que ayer, sin embargo, sí subieron un 1,66 % debido a que los operadores otorgaron mayor importancia al impacto de las tensiones geopolíticas en el este de Europa, tras internarse una veintena de drones rusos en Polonia, que posteriormente fueron derribados. EFE

gac/fjo/ad