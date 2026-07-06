El petróleo de Texas cae un 0,68 % hasta 68,2 dólares tras aumento de producción de OPEP+

Compartir

2 minutos

Nueva York, 6 jul (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) caía un 0,68 % en la apertura de este lunes, hasta 68,22 dólares el barril, después de que la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordara el domingo elevar su producción petrolera en agosto por quinto mes consecutivo.

A las 09.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto restaban 0,47 dólares respecto al cierre anterior.

La decisión de la OPEP+ fue adoptada por los ministros del sector de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán en una teleconferencia, según informó en un comunicado la secretaría de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena.

«En su compromiso colectivo por apoyar la estabilidad del mercado petrolero, los siete países participantes decidieron implementar un ajuste de producción de 188.000 barriles diarios, proveniente de las reducciones voluntarias adicionales anunciadas en abril de 2023», señala la nota.

El documento hace así referencia al plan de este grupo de productores clave de la alianza para revertir de forma gradual y con incrementos mensuales moderados un recorte de 1,6 millones de barriles diarios (mbd) aplicado a su bombeo conjunto en 2023 de forma voluntaria para apuntalar los precios del crudo.

Tras una pausa entre enero y marzo, los aumentos mensuales se reanudaron en abril a pesar de las fuertes perturbaciones a raíz de la guerra desatada a finales de febrero en Oriente Medio, que devino el bloqueo del estrecho de Ormuz, factores que obstaculizaron la salida de los flujos petroleros del golfo Pérsico.

En medio del conflicto, los incrementos pactados quedaron ampliamente anulados por la drástica e involuntaria caída de la producción de varios miembros de la OPEP —principalmente Irak, Irán, Arabia Saudí y Kuwait—, que llegó a rozar los 10 mbd en abril, según las estimaciones de la organización.

Sin embargo, tras la firma el pasado 17 de junio de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán que prolonga el alto el fuego vigente mientras continúan las negociaciones de un acuerdo de paz integral, los buques han comenzado a transitar nuevamente por Ormuz, aunque la situación dista de normalizarse plenamente.

Con todo, se espera que por primera vez desde el inicio de la guerra, los cinco incrementos pactados este año (cada uno de 188.000 barriles diarios) comiencen a aplicarse de manera efectiva. EFE

jco-int/mra