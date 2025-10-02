El petróleo de Texas cae un 1,18 % y acumula una racha de cuatro días consecutivos en rojo

2 minutos

Nueva York, 2 oct (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este jueves con una bajada del 1,18 %, hasta los 61,05 dólares el barril, en su cuarta jornada consecutiva de pérdidas que lo acercan a su nivel mínimo registrado en los últimos cuatro meses.

Al término de sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre restaban 73 centavos respecto al cierre de la jornada anterior.

El mercado sigue enfocado en la expectativa de que la OPEP+ eleve de nuevo su producción y en la reacción a la reanudación de las exportaciones de crudo de la región del Kurdistán iraquí.

La OPEP+ podría acordar aumentar la producción de petróleo hasta en 500.000 barriles diarios en noviembre, el triple del aumento alcanzado en octubre, ya que Arabia Saudita busca recuperar cuota de mercado, informaron hoy medios especializados.

En Estados Unidos, los operadores temen una posible desaceleración de la economía a causa del cierre parcial del Gobierno federal de EEUU, activado ante la incapacidad de republicanos y demócratas para acordar un presupuesto antes de la fecha límite.

Este cierre afecta por el momento a servicios no esenciales, pero podría comprometer otras funciones de la Administración central si se prolonga el bloqueo legislativo.

Por otra parte, la Administración de Información de Energía (EIA, en inglés) divulgó ayer que las reservas comerciales de crudo aumentaron la semana pasada en 1,8 millones de barriles, más de lo esperado por los analistas.

Además, EE.UU. podría proporcionar a Ucrania información de inteligencia para ataques con misiles de largo alcance contra la infraestructura energética rusa, según detalló The Wall Street Journal, con un posible impacto en el suministro de crudo. EFE

